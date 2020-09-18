نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ألمح عمرو جمال مهاجم الأهلي المصري، المعار إلى طلائع الجيش، إلى إحتمالية عودته للدوري الجنوب أفريقي من جديد، حيث لعب عمرو جمال معارا إلى بيدفيست من الأهلي المصري
وأشار موقع (Kick off) الجنوب إفريقي، إلى تصريحات "جمال" والتي أكد من خلالها إنه قد يعود قريبا إلى اللعب في جنوب أفريقيا.
وتابع: "استمتعت بالأجواء والتنافسية هناك، حين كنت لاعبا في بيدفيست، وربما أعود قريبا".
ونوه لاعب الأهلي السابق أن مدربه السابق في صفوف بيدفيست جافين هانت، الذي تولى قيادة كايزر تشيفز، مؤكدا أنه مدرب كبير ويستطيع التعامل مع اللاعبين بشكل رائع.
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