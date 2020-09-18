نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ألكانتارا بعد انضمامه إلى ليفربول في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علق تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول الجديد، على انتقاله إلى الريدز في الدقائق الماضية بشكل رسمي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر.
وقال ألكانتارا في تصريحات صحفية: "الجماهير ليسوا اكثر حماساً مني، والامر لا يتعلق فقط بالكلام انه يتعلق بالافعال، وسأبذل كل ما بوسعي في الملعب لزملائي والنادي والجماهير".
وأضاف: "يجب أن أتأقلم مع الفريق بأسرع ما يمكن، وسأساعد الفريق بالامور الدفاعية والهجومية، وأيضًا من الناحية العقلية".
ووقع اللاعب الإسباني مع الريدز في الساعات الماضية بعقد يمتد لمدة 3 مواسم حتى موسم 2024 القادم.
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