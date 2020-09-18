النني يختتم تدريباته مع أرسنال لمواجهة وست هام بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - أنهي لاعب منتخبنا الوطني محمد النني تدريباته اليوم الجمعة مع فريقه أرسنال استعدادا لمواجهة وست هام يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان أرسنال قد افتتح البريميرليج بفوز كبير على حساب نظيره فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.
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