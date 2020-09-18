نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك (3) - جوزيه أنيجو.. درب ميدو ودروجبا بفرنسا و"ضحية" الأهلي في الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الفرنسي جوزيه انيجو، المدير الفني الأسبق لمارسيليا الفرنسي والترجي التونسي، دائرة ترشيحات النادي الزمالك للتعاقد معه لخلافة مواطنه الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.

وذكرت تقارير إعلامية يونانية عن طرح اسم "أنيجو" ضمن قائمة المدربين المرشحين لقيادة الزمالك، خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه سبق له العمل في قارة إفريقيا مع نادي الترجي التونسي خلال عام 2015، وكان له بعض التجارب التدريبية الأخري مع عدد من الأندية الأوروبية.

من هو جوزيه أنيجو المرشح لقيادة الزمالك؟

الفرنسي "أنيجو" من مواليد 15 أبريل لعام 1961، بمدينة "مارسيليا" الفرنسية، يبلغ عمره 59 عامًا، كان يلعب في مركز الدفاع خلال مشواره الكروي، بدأ مسيرته مع كرة القدم ضمن صفوف ناشئي نادي مارسيليا وتدرج في الفئات السنية المختلفة بالنادي، وتم تصعيده للفريق الأول عام 1979 واستمر حتي 1987، وبعد رحيله تنقل بين بعض الأندية منها نيم أولمبيك وكاسي كارنو قبل اعتزاله عام 1995.

بعد اعتزاله كرة القدم اتجه للتدريب وتولي قيادة فريق الشباب في نادي مارسيليا الفرنسي عدة سنوات، قبل انتقاله لتدريب الفريق الأول في الفترة من 2001 وحتي 2005، ونجح في الحصول على "وصافة" كأس الإتحاد الأوروبي عام 2004 بعد الخسارة أمام فالنسيا في النهائي بنتيجة 2-0، بعدها تولي منصب المدير الرياضي بالنادي حتي موسم 2013 / 2014، قبل عودته لتدريب الفريق مجددًا ولم يستمر سوي 203 يومًا فقط..

درب "أنيجو" خلال قيادته لفريق مارسيليا عدد من النجوم منهم، أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق وسجل تحت قيادته هدفين وصنع آخر، كما درب نجم منتخب كوت ديفوار السابق دروجبا وكذلك الحارس الأسطوري لمنتخب فرنسا فابيان بارتيز، ومواطنه بيسنتي ليزارازو، والنجم الغاني أندريه آيو

في يوليو عام 2014 قررت إدارة مارسيليا تعيين "أنيجو" كشاف بالنادي لبحث عن المواهب والصفقات الجيدة لضمها للفريق واستمر لمدة عام تقريبًا في هذا المنصب حتي يونيو 2015 قبل عودته للتدريب مرة أخري.

تولي أنيجو تدريب الترجي التونسي في 21 يونيو 2015، ولكنه لم يستمر سوي أشهر قليلة على رأس الجهاز الفني للفريق ورحل سريعًا بسبب سوء النتائج، وكان فريق الأهلي المصري سببًا رئيسيًا في رحيله عن بطل تونس، حيث تقابل معه في مباراتين خلال دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية وفاز الأحمر ذهابًا وإيابًا 3-0 و1-0 على الترتيب، ليتقدم المدرب باستقالته مباشرة عقب خسارته في مباراة الإياب أمام الفريق الأهلاوي.

بعد رحيله عن تدريب الترجي اتجه إلي اليونان وتولي قيادة فريق ليفادياكوس موسم 2017 – 2018، وقاد الفريق في 35 مباراة فاز في 11 وخسر 14 وتعادل في 10 مباريات ورحل في يونيو 2018 ليتولي تدريب فريق بانيونيوس اليوناني ولم يستمر معه سوي 6 أشهر، خاض 14 مباراة فاز في 7 وخسر 5 وتعادل في مباراتين.

ولم يتولي جوزيه أونيجو تدريب أي فريق منذ رحيله عن بانيونيوس اليوناني عام 2018، ويشغل حاليًا منصب رئيس الكشافين في نادي نتوتنجهام فورست الإنجليزي.