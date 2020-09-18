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ياسر إبراهيم يتعافى ويشارك في المران الجماعي

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ياسر إبراهيم يتعافى ويشارك في المران الجماعي
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6:07 مساءً - 18 سبتمبر، 2020

ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة، بعد تعافيه من .
وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها غدًا السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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