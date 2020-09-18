رامي ربيعة ينتظم في المران الجماعي

6:08 مساءً - 18 سبتمبر، 2020
رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في تدريبات الكرة اليوم، بعد تعافيه من الشد العضلي الذي تعرض له في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، ولم يستطع استكمالها.
وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال اليومين الماضيين، قبل أن يشارك بشكل طبيعي اليوم ويعلن جاهزيته لمباراة المقاصة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة غدًا.
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