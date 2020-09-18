فقرة تصويبات في مران الأهلي.. وتدريبات قوية لحراس المرمى

السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خصص فقرة للتصويبات في مران الفريق، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا.

كما شهد المران حصول ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، على وحدات تدريبية متنوعة، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق.

ويعلن بعد قليل السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق لمباراة المقاصة عقب انتهاء المران الرئيسي.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.