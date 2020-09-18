محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاصة

السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة.

واختتم الأهلي تدريباته منذ قليل على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاصة المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة غدًا.

ويعلن بعد قليل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قائمة معسكر مباراة المقاصة.