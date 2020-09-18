المرشح الأقرب .. تعرف على مسيرة باتشيكو مع الزمالك

أصبح البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى السابق للزمالك، أحد أقرب المرشحين لتولي قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وفسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي ودفع الشرط الجزائي.

وجاءت تصريحات المستشار مرتضى منصور أمس بأن المدير الفنى الجديد للزمالك سبق وتولى قيادة الفريق، لتزيد التكهنات حول اقتراب باتشيكو من العودة مرة أخرى لقيادة الزمالك، وفى التقرير التالى نستعرض مشوار باتشيكو مع الزمالك فى ولايته الأولى.

تعاقد الزمالك مع باتشيكو فى أكتوبر 2014 خلفا لحسام حسن، ولكنه رحل عن الفريق مطلع عام 2015 بعد 3 أشهر فقط، خاض خلالها 12 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.