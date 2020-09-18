شاهد .. دوت الخليج يكرم أمير مرتضى منصور الأفضل فى موسم 2019-2020

صنع اسمه بحروف من ذهب بسبب احترافيته الشديدة فى التعامل مع الأزمات واحتضن جميع لاعبي الزمالك بطريقة لم تشهدها القلعة البيضاء منذ فترة طويلة ، هو أمير مرتضى منصور المشرف العام علي الكرة بالزمالك الذي حقق العديد من النجاحات الكبيرة خلال فترة قصيرة تقارب 18 شهرا فقط نجح خلالها الملكي فى حصد 5 بطولات ليعود مرة أخرى إلى منصات التتويج الأفريقية.

أمير مرتضي منصور اسم أصبح من أعمدة نادي الزمالك خاصة بعد النجاحات الباهرة بتتويجه بخمس بطولات بدأها بكأس السوبر المصري السعودى فى أكتوبر 2018 على حساب الهلال بالرياض ثم كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي فى مايو 2019 مع المدرب السويسري جروس وكأس مصر فى سبتمبر 2019 على حساب بيراميدز مع المدرب الصربى ميتشو وكأسى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة 14 فبراير 2020 والسوبر المصري على حساب الأهلى فى أبوظبى 20 فبراير 2020 مع المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون .

حرص موقع دوت الخليج الإخبارى على تكريم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك خاصة بعد حصوله على لقب الأفضل خلال الموسم الماضي وتفوق الزمالك على غريمه التقليدى النادى الأهلى فى فترة تواجد أمير مرتضى، حيث لم يحصد الفريق الأحمر سوى بطولة الدوري الموسم الماضي على حساب الفريق الأبيض الذى ظل متصدرا للبطولة لآخر ثلاث جولات بجانب السوبر المصري موسم 2018 .

وفتح أمير مرتضى قلبه الي موقع " صدي البلد" والتي تحدث فيها حول العديد من الملفات الشائكة التي تشغل جماهير الزمالك خاصة والشارع الرياضي المصري عامة وخاصة كواليس رحيل باتريس كارتيرون المفاجئ وأزمة الزمالك مع لقب نادي القرن وتعامله مع أزمة كهربا وحقيقة التعاقد مع صالح جمعة.