سموحة يغلق صفحة الجونة ويواصل الاستعداد لمواجهة المصرى فى الدورى

ينطلق فى الثامنة من مساء اليوم تدريب الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تحت قيادة أحمد سامى المدير الفنى فى اطار استعدات الفريق للمباراة الهامة التى ستجمعه مع المصرى البورسعيدى والمقرر لها الاثنين المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وعقد أحمد سامى المدير الفنى، جلسة مع لاعبى الفريق قبل مواجهة المصرى، وشهدت الجلسة شرح التطور فى أداء المصرى بعد تولى على ماهر مسؤلية تدريب الفريق، وحذرهم من الاستهانة بممثل بورسعيد، خاصة أن المصرى لديه عدة دوافع لتحقيق نتيجة إيجابية منها الهروب من صراع الهبوط، والإبتعاد عن شبح الدرجة الثانية خصوصا فى ظل الأزمات المتلاحقة والتى عانها الفريق.

وحث سامى لاعبى سموحه على ضرورة الفوز لإثبات قدرتهم استعادة أمجاد سموحه التى ظهرت خلال المواسم السابقة كما شدد على ضرورة الإبتعاد عن الغرور خصوصا بعد ظهور سموحه بمستوى طيب منذ تغير الجهاز الفنى من أجل الوصول إلى مركز مقتدم فى جدول المسابقة بما يليق بقدرات لاعبى الفريق.

وسيخضع الفريق قبل انطلاق التدريب غدا لتحليل "رابيد تيست" طبقا لما هو متبع حاليًا،فيما يواصل محمود عزت مدافع الفريق تنفيذ البرنامج البدنى المحدد له من قبل المدير الفنى لرفع معدل لياقته البدنية قبل دخوله إلى تشكيلة المباريات القادمة فى الدورى.

ويواصل أحمد سامى عقد جلساته مع لاعبى الفريق من أجل الإرتقاء بحالتهم النفسية قبل المواجهات خصوصا فى ظل المشاكل التى كانوا يعانون منها خلال الفترة الماضية، وسيعقد المدير الفنى جلسة خاصة مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق على هامش تدريب اليوم لمناقشة أسباب تراجع أدائه مع الفريق خلال المباريات الماضية، خاصة وأن سامى يعول الكثير على قدرات اللاعب فى قيادة سموحه إلى تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة مع زملائه.