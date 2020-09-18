وجاء تشكيل التعاون كالآتي..
"كاسيو أنجوس، ياسين برناوي، أحمد عسيري، إياغو سانتوس، حسن كادش، ريان الموسى، سيدريك أميسي، فهد الرشيدي، عبد الله الجوعي، عبد المجيد السواط، ميتشل ديوك"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارتيرون يعلن تشكيل التعاون السعودي لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.