خاص| فيريرا يحسم موقفه غدا من قيادة فريق الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الاول لنادي الزمالك، اخطر مسئولي الزمالك انه سوف يتم الرد غدا على عرض تدريب الابيض بشكل رسمي عقب المشاورة مع مساعديه.

واكد المصدر لصدي البلد ، ان رئيس النادي متمسك بالتعاقد مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا الذي تم فتح المفاوضات معه ورحب بالامر.

يأتي هذا رغم الاتفاق مع مواطنه جيمي باتشيكو على تولي الفريق ولكن دون التأكيد الى الان.

واضاف المصدر، ان رئيس الزمالك تراجع ووافق على شروط البرتغالي فيريرا وهي ضرورة موافقة الاربعة مساعدين له علاوة على التوقيع لمدة موسم واحد .

ووضع بند عدم التدخل في الامور الفنية وان حدث عكس ذلك سيفسخ العقد تلقائيا، مؤكدا انه يتشاور مع المساعدين والمحاميين الخاص به خاصة وانه يعرف جيدا ترحيب الجماهير له، وسيتم الرد غدا.

وشدد المصدر، في حال موفقة "فيريرا" غدا سيكون هو المدير الفني بشكل رسمي، وسوف يتم ارسال تذاكر الطيران له وصرف النظر عن اكتمال المفاوضات مع البرتغالي باتشيكو.