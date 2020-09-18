نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة مطلوب في ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي يسعى للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن مسئولي ليفربول تواصلوا مع نظرائهم في برشلونة في الساعات الأخيرة للإستفسار عن إمكانية التعاقد مع ديمبيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول يرغب في التعاقد مع النجم الفرنسي على سبيل الإعارة كما أنهم مستعدون لدفع تعويض لبرشلونة مقابل التعاقد مع النجم الفرنسي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي برشلونة لم يردوا بعد على استفسار ليفربول خاصة أن ديمبلي يحظي بثقة الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد.