رضا عبد العال يعلن قائمة طنطا لمواجهة إف سي مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رضا عبد العال المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي طنطا قائمة الفريق لمواجهة إف سي مصر، غدا ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
قائمة طنطا لمواجهة إف سي مصر
ويتسعد الفريق الكروي الأول بنادي طنطا لمواجهة إف سي مصر غدا السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف، على ملعب استاد طنطا ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويتذيل طنطا ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة من 27 لقاء بالبطولة المحلية.
وجاءت قائمة الفريق الكروي الأول بنادي طنطا لمواجهة إف سي مصر بالجولة 28 من بطولة الدوري المصري كالآتي:-
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