نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لجماهير مانشستر سيتي قبل مواجهة ولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، اليوم الجمعة، أن المهاجم سيرجيو أغويرو والمدافع إيمريك لابورت سيغيب عن مواجهة ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الإثنين المقبل.

وغاب أغويرو، هداف سيتي التاريخي، عن مباريات فريقه الأخيرة الموسم الماضي بعد خضوعه لجراحة في الركبة ولم يعد من وقتها لتدريبات الفريق الأول.

وأكد غوارديولا أن الجناح رياض محرز عاد إلى الفريق بعد تعافيه من إصابة بفيروس كورونا لكن المدافع لابورت لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت قبل العودة للمباريات بعد أن أصيب بالعدوى في وقت سابق هذا الشهر.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي قبل مباراة سيتي الافتتاحية في الدوري هذا الموسم "لم يخض أجويرو أي تدريب مع الفريق حتى الآن.

"عاد رياض قبل ثلاثة أو أربعة أيام ويتدرب مع الفريق بينما عاد إيمريك لأول مرة اليوم. محرز جاهز لمباراة ولفرهامبتون بينما يحتاج لابورت لبعض الوقت".

واحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الممتاز خلف ليفربول البطل الموسم الماضي وتعاقد مع قلب الدفاع نيثن آكي والجناح فيران توريس من بورنموث وبلنسية على الترتيب.

وعبر غوارديولا عن اعجابه بالمرونة التي أضافها اللاعبان للفريق لكنه أقر بأن هذا الثنائي سيحتاج إلى بعض الوقت للانسجام مع تشكيلة سيتي القوية.

وأضاف "تعاقدنا مع آكي لمركز قلب الدفاع لكن في بعض الأحيان يستطيع اللعب كظهير. ربما لو حدثت بعض الاصابات يمكن أن يشغل آكي هذا المركز.

"اللاعبون والجهاز الفني سيساعدون هذا الثنائي على الانسجام في أسرع وقت ممكن مع الفريق".