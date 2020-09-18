أهداف مباراة - السد القطري 4 × 0 العين الإماراتي | دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق السد القطري فوزًا عريضًا على حساب العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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