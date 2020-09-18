نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشارقة الإماراتي يحقق فوزًا عريضًا على الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الشارقة الإماراتي فوزًا عريضًا على حساب الدحيل القطري، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل خالد باوزير (18) وماجد سرور (62) وإيغور كورونادو (75 من ضربة جزاء) وكايو (90+1) أهداف الشارقة، في حين أحرز عبدالله الأحرق (70) والمعز علي (70) هدفي الدحيل.

وأكمل الدحيل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد طرد مدافعه المهدي بن عطية.

وكانت هذه المواجهة الثانية بين الفريقين في غضون ثلاثة أيام، حيث كان الدحيل حقق الفوز 2-1 يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً التعاون السعودي مع بيرسيبوليس الإيراني على ذات الملعب.

ويتصدر التعاون ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الدحيل الذي لعب أربع مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الشارقة وبيرسيبوليس.

ظهرت نوايا الفريقان بالتسجيل منذ وقت مبكر من زمن الشوط الأول، فتبادلا الهجمات التي نجح من إحداها لاعب الدحيل عبدالله الأحرق بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 12 حينما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في المرمى.

ولم تمض سوى دقائق معدودة حتى جاء الرد لفريق الشارقة وبنفس الطريقة بتسديدة مباغتة للاعب خالد باوزير لم يحسن الحارس خليفة أبو بكر بالتعامل معها لتواصل طريقها نحو الشباك هدف التعادل (18).

تسارعت وتيرة الأحداث فجاء الدور على المعز علي الذي استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد نحو المرمى لكن حارس الشارقة عادل الحوسني أنقذ الموقف في الدقيقة 21، ونفذ زميله رامين رضائيان ركلة حرة مباشرة علت العارضة (24).

بعد انتصاف زمن الشوط مالت الأفضلية للدحيل، ووضع اللاعب علي عفيف زميله إدواردو رودريجيز في مواجهة المرمى لكنه سدد في أحضان الحارس عادل الحوسني (34).

في الشوط الثاني نشط الشارقة نسبياً وكاد خالد باوزير أن يضيف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 53 كأولى الفرص الخطرة.

وتعرض الدحيل لضربة قوية بعد أن أشهر له حكم اللقاء بطاقة حمراء لمدافعه المهدي بن عطية في الدقيقة 59، ثم سدد ايغور كورونادو ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس خليفة أبو بكر ثم القائم لتجد بعدها رأس ماجد سرور تابعها في الشباك هدف التقدم للشارقة (62).

ولم يستسلم الدحيل للنقص العددي عندما سدد المعز علي كرة قوية ارتدت من القائم الأيمن إلى داخل الشباك هدف التعادل (70).

وتواصلت الإثارة حينما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح فريق الشارقة سددها البرازيلي ايغور كورونادو بنجاح على يسار حارس الدحيل خليفة أبو بكر (75).

وانبرى كورنادو لركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء وسددها بطريقة مميزة لكن خليفة أبو بكر أبعدها إلى ركلة ركنية (89)، قبل أن يؤكد مواطنه كايو لوكاس انتصار فريقه بالهدف الرابع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في المرمى (90+1).

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث يلتقي التعاون مع الشارقة، وبيرسيبوليس مع الدحيل.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الدحيل على بيرسيبوليس 2-0 والتعاون على الشارقة 1-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز التعاون على الدحيل 2-0 وتعادل الشارقة مع بيرسيبوليس 2-2، وشهدت الجولة الثالثة فوز الدحيل على الشارقة 2-1 وبيرسيبوليس على التعاون 1-0.