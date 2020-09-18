نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السد القطري يكتسح العين الإماراتي بالأربعة في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق السد القطري فوزًا كبيرًا على حساب العين الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل بغداد بونجاح (26 و70) وأكرم عفيف (56) والبديل رودريغو تاباتا أهداف الفوز لصالح السد.

وكانت هذه المواجهة الثانية بين الفريقين في غضون ثلاثة أيام، حيث كانت المواجهة السابقة انتهت بالتعادل 3-3 يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة.

ويتقابل في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً النصر السعودي مع سيباهان الإيراني على ذات الملعب.

وتصدر السد مؤقتاً ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط من ثلاث مباريات للنصر و3 لسيباهان ونقطة للعين. حيث فقد العين فرصة المنافسة على التأهل للدور الثاني.

وبدأ العين المباراة بصورة جيدة وكاد يخطف هدف التقدم مبكراً عندما خطف ويلسون إدواردو الكرة من بوعلام خوخي في وسط وانطلق وحيداً ليدخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد محاولة مرت بجوار القائم (8).

وضاعت فرصة خطيرة لصالح الفريق الإماراتي، بعدما استلم كايو كانيدو تمريرة سالم عبدالله داخل المنطقة وتخلص من بوعلام خوخي قبل أن يواجه المرمى ويسدد كرة تألق الحارس سعد الشيب في التصدي لها (11).

وفي الجهة المقابلة مرر غيليرمي الكرة إلى بغداد بونجاح على نقطة الجزاء ليسدد محاولة على الطاير أبعدها الحارس خالد عيسى إلى ركلة ركنية (16). ثم أرسل نام تاي-هي تمريرة خلف المدافعين إلى بونجاح الذي سدد بتسرع فوق العارضة، وعاد بونجاح ليرد المعروف ويهيء الكرة أمام نام على حافة منطقة الجزاء ليسدد بجوار القائم (24).

لكن بونجاح تمكن أخيراً من افتتاح التسجيل للفريق القطري، بعدما تابع تمريرة طويلة من محمد البياتي، فسيطر على الكرة وتقدم داخل المنطقة قبل أن يسددها لترتطم بالقائم وتتابع طريقها نحو الشباك (26).

واستمر تصاعد أداء السد، فسدد أكرم عفيف محاولة مرت جوار القائم، وعاد ذات اللاعب وهيأ الكرة أمام بونجاح الذي سدد محاولة ارتدت من الحارس خالد عيسى ثم أبعدها الدفاع الإماراتي. ورد العين عبر انطلاقة ويلسون على الجناح الأيمن ليرسل تمريرة عرضية تابعها كودجو لابا في اتجاه المرمى، ولكن الكرة ارتطمت بمدافع وتحولت إلى ركلة ركنية (38).

مع انطلاق الشوط الثاني عاد العين ليضغط من جديد بحثاً عن تعديل النتيجة وإبقاء فرصته في المجموعة، لكن السد تمكن من تسجيل الهدف الثاني عبر هجمة سريعة وصلت من خلالها الكرة إلى بونجاح على الجناح الأيمن فأرسل تمريرة عرضية متقنة أمام أكرم عفيف ليحولها في الشباك (56).

وكانت أخطر فرص العين في المباراة بالدقيقة 59 عندما سدد كودجو لابا محاولة من داخل المنطقة حاول الحارس الشيب إبعادها لكنها ارتطمت بالعارضة وعادت إلى أرض الملعب.

لكن السد تمكن من إضافة الهدف الثالث بعدما أرسل كازورلا تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى بونجاح ليتابعها دون مضايقة داخل المرمى (70).

وسجل البديل البديل رودريغو تاباتا الهدف الرابع للفريق القطري بعدما استلم تمريرة كازورلا وتقدم داخل المنطقة قبل أن يسدد بعيداً عن متناول الحارس خالد عيسى (86).

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الاثني، حيث يلتقي السد مع النصر، وسيباهان مع العين.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل النصر مع السد 2-2 وفوز سيباهان على العين 4-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز السد على سيباهان 3-0 والنصر على العين 2-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز النصر على سيباهان 2-0 وتعادل العين مع السد 3-3.