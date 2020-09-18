كارتيرون يعلن تشكيل التعاون لمواجهة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل التعاون على النحو التالي:

كاسيو انجوس، ياسين برناوي، أحمد عسيري، اياجو سانتوس، حسن كادش، ريان الموسى، سيدريك أميسي، فهد الرشيدي، عبدالله الجوعي، عبدالمجيد السواط، ميتشل ديوك

ويبدأ اللقاء عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

يشار إلى أن المباراة السابقة ضمن منافسات الجولة الثالثة والتي جمعت بين الفريقين ذاتهم، انتهت بفوز بيرسبوليس بهدف دون رد.

ويحتل التعاون المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد بيرسبوليس المركز الرابع برصيد 4 نقاط.