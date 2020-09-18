نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يعلن تشكيل التعاون لمواجهة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل التعاون على النحو التالي:
كاسيو انجوس، ياسين برناوي، أحمد عسيري، اياجو سانتوس، حسن كادش، ريان الموسى، سيدريك أميسي، فهد الرشيدي، عبدالله الجوعي، عبدالمجيد السواط، ميتشل ديوك
ويبدأ اللقاء عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.
يشار إلى أن المباراة السابقة ضمن منافسات الجولة الثالثة والتي جمعت بين الفريقين ذاتهم، انتهت بفوز بيرسبوليس بهدف دون رد.
ويحتل التعاون المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد بيرسبوليس المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارتيرون يعلن تشكيل التعاون لمواجهة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.