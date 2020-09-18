شاهد .. الظهور الأول لـ الزمالك عقب رحيل كارتيرون

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منذ قليل، إلى استاد القاهرة، استعدادا لخوض لقاء أسوان، المقرر له في الثامنة من مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وفي نفس الوقت وصلت حافلة فريق أسوان إلى ملعب المباراة، استعدادا لخوض اللقاء.
ومن المقرر أن يجري لاعبو الفريقين عمليات الإحماء بعد إعلان التشكيل الرسمي.
ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني برصيد 55 نقطة، في حين يحتل ممثل الصعيد المركز التاسع برصيد 31 نقطة.
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