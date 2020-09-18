الشارقة الإماراتي يفوز على الدحيل القطري برباعية في دوري أبطال آسيا

وواصل الدحيل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59، بعد تلقي مدافع الدحيل، المهدي بنعطية، بطاقة حمراء مباشرة.
ورفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط، ليصعد إلى المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد الدحيل عند 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن التعاون المتصدر.
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