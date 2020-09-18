مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام أسوان

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة أسوان المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الوري المصري الممتاز. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع : أحمد عيد - محمود علاء - محمود الونش – إسلام جابر خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور – حسام اشرف – أسامة فيصل – مصطفى فتحي خط الهجوم : مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني وحازم إمام وحاتم محمد سكر وياسين مرعي و سيف فاروق جعفر و عمر السعيد وكاسونجو وكريم بامبو

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