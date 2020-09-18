إعلان قائمة البرازيل لمواجهة بوليفيا وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022

أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة منتخب بلاده لمواجهة منتخبي بوليفيا وبيرو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وجاءت القائمة كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر، سانتوس، وليفرتيون

الدفاع: دانيلو، جابرييل مينينو، أليكس تيليس، رينان لودي،، ماركينيوس، رودريجو كايو، فيليبي، تياجو سيلفا.

الوسط: كاسيميرو، برونو جيماريش، فيليبي كوتينيو، إيفرتون، ريبيرو، دوجلاس لويس، فابينيو.

الهجوم: جابرييل جيسوس، رودريجو جوس، روبرتو فيرمينو، ريتشارلسون، نيمار