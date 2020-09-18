أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره شالكة، في افتتاحية الموسم الجديد لبطولة الدوري الألماني. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز - نيكولاس زوله - جيروم بواتينج - بافارد خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر خط الهجوم: سيرجي جنابري - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً على ملعب أليانز أرينا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق الـ بوندسليجا.. تشكيل بايرن ميونخ أمام شالكة في افتتاحية الدوري الألماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.