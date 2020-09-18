إنجي إيهاب محترفة كرة القدم: يتم تجهيزي للانضمام لمنتخب إيطاليا وأتمنى اللعب باسم مصر.. فيديو

كشفت إنجي إيهاب الغنام المحترفة المصرية في نادي Ancona respect، الذي يلعب في دورى القسم الثالث الإيطالي خلال حوارها مع "دوت الخليج" عن الأزمات التي واجهتها خلال الفترة الماضية مرورا بأزمة كورونا وابتعادها عن منتخب مصر.

وأوضحت إنجي إيهاب حارسة مرمي نادي الصيد سابق، أنه يتم تجهيزها الفترة الحالية للتجنيس والمشاركة مع منتخب إيطاليا في ظل تجاهل الجانب المصري ضمها خلال الفترة الماضية.

وأجرى صدي البلد حوارا مع المحترفة المصرية جاء كالتالي:

أين بدأت لعب الكرة؟

بدأت 13 سنة في نادي صيد المحلة مع كابتن محمد طلعت ومحمد مرسي لمدة موسم قبل السفر لإيطاليا.

هل تعارض اللعب مع الدراسة؟

في مصر لم أقدر علي تنظيم الوقت بين اللعب والدراسة ولكن بعد الانتقال إلى إيطاليا وجدت التنظيم خصوصا أن المدرسة تعلم أهمية لعبة كرة القدم وتتيح لنا الوقت والمساعدة.

بعد الوصول إلى إيطاليا .. كيف كانت رحلتك مع الكرة؟

منذ وصولي إلى إيطاليا بدأت التفكيرة مرة أخرى في كرة القدم وانضممت إلى نادي زينة كالتشيو والوضع كان صعبا بسبب اللغة وعدم فهمي لتعليمات المدرب وكذلك التعامل كان مختلفا تماما بجانب ابتعاد النادي عن منزل بساعة كاملة بعد موسم واحد انضممت إلى نادي Ancona respect .

سبب حبك لكرة القدم؟

أخي إسماعيل الغنام الشهير بـ"جوبا" لاعب ضمن صفوف نادي انكونيتانا الإيطالي دائما يشجعني ويقف بجانب، أهلي دائما معي.

ما الفارق بين مصر وإيطاليا؟

في مصر كانوا يستغربوا إني بلعب كرة عشان لعبة ولادي، إنما في إيطاليا كانوا بيفرحوا إن بنت بتلعب وبيشجعوني، لكن الانتقادات لا تشغلني بسبب دعم أهلي ساعات بضايق لكن أخي وأمي دائما يشجعوني للاستمرار.

موقفك من منتخب مصر؟

لم أنضم للمنتخب المصري ومقدرش أحدد في الوقت الحالي لكن في إيطاليا أنا متواجدة في منتخب المحافظات وبنهاية السنة سيتم تجنيسي بشكل رسمي وسأنضم لمنتخب إيطاليا لكن نفسي ألعب بتي شيرت منتخب مصر.

كيف قضيت فترة التوقف بسبب كورونا؟

حاولت قدر الإمكان التدريب في المنزل أو تحت البيت عشان أحافظ علي وزني ولياقتي البدنية.