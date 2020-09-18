سواريز مهم أم لا.. هل يكتفي يوفنتوس برونالدو؟

أثرت أزمة كورونا على ميركاتو يوفنتوس بشكل كبير هذا الصيف، بعدما كان يتمتع بزخم كبير في الأعوام الماضية، ففي العام الماضي ضم دي ليخت ودانيلو والعام الذي سبقه كان ميركاتو الدون كريستيانو رونالدو، بينما في الصيف الحالي لم تأتِ حتى الآن سوى 3 أسماء أبرزهم أرتور ميلو الذي كان قدومه بما يُشبه المبادلة مع برشلونة بيانيتش.

القاصي والداني ومن هم داخل أروقة قلعة السيدة العجوز وخارجها يعرفون حاجة اليوفي الماسة لمهاجم رقم 9 ليُساعد رونالدو في الثُلث الأمامي خاصةً وأن الأخير اشتكى من قلة المساعدة التي يتلقاها عمّا كانت أحواله مع بنزيمة في ريال مدريد، وبالفعل ارتبط اليوفي كثيرًا بالبوسني دجيكو والفرنسي جيرو لكن الارتباط الأبرز كان بلويس سواريز غير المرغوب فيه من جانب كومان، والذي يمنعه القدوم لليوفي بضعة مشاكل مالية وبيروقراطية أبرزها مسألة الجواز الأوروبي وفكرة أنه لا يُمكن له أن يُسجّل بقائمة الفريق على حسب جواز زوجته، كما هي الأمور معمول بها – أحيانًا – في إسبانيا.

لكن السؤال الحقيقي هل يحتاج اليوفي لمهاجم رقم 9 يكون كل دوره "التخديم" على رونالدو؟ وهل سواريز مناسب لفعل هذا الدوري؟.

اليوفي يملك بالفعل لاعبا مثاليا؛ لتأدية أدوار شبيهة، وتكملة حلقة الهجوم اليوفنتيني، مع ديبالا ورونالدو، وأقصد بالتحديد، السويدي ديان كولوسفيسكي، القادم من إعارة ناجحة مع بارما الموسم الماضي، جوكر يُجيد بشكل كامل في أغلب الأماكن الهجومية في الجناح الأيمن ورأس الحربة الوهمي وقادر أيضًا على التواجد في خط الوسط (خانة الرقم 8).

اليوفي استثمر رقمًا ليس بالهيّن في ضم كولوسفيسكي من أتالانتا ودفع مقابله (35 مليون يورو)، فهل يكتفي به كمهاجم مطلوب لتنفيذ خطته أم رغبة مسئولي اللافيكيا سينيورا ستكتمل بضم إسم ذو زخم أكبر؟