سواريز مهم أم لا.. هل يكتفي يوفنتوس برونالدو؟

اليوفي يملك بالفعل لاعبا مثاليا؛ لتأدية أدوار شبيهة، وتكملة حلقة الهجوم اليوفنتيني، مع ديبالا ورونالدو، وأقصد بالتحديد، السويدي ديان كولوسفيسكي، القادم من إعارة ناجحة مع بارما الموسم الماضي، جوكر يُجيد بشكل كامل في أغلب الأماكن الهجومية في الجناح الأيمن ورأس الحربة الوهمي وقادر أيضًا على التواجد في خط الوسط (خانة الرقم 8).
اليوفي استثمر رقمًا ليس بالهيّن في ضم كولوسفيسكي من أتالانتا ودفع مقابله (35 مليون يورو)، فهل يكتفي به كمهاجم مطلوب لتنفيذ خطته أم رغبة مسئولي اللافيكيا سينيورا ستكتمل بضم إسم ذو زخم أكبر؟
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