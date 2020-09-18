راموس يحدد أهداف ريال مدريد في الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، عن أهداف الفريق في الموسم الجديد، وذلك بعد العودة للتدريبات في الأسابيع الماضية.

وقال راموس في تصريحات صحفية: "‏لا يمكنك العيش على الماضي في كرة القدم، وأجرينا تدريبات مكثفة خلال الفترة التحضيرية، وريال مدريد يسعى للفوز بكل شيء، وسنحاول بدء الدوري بأفضل طريقة ممكنة كي نرسل رسالة إلى العالم".

وأضاف: "مسرور جدًا من الناحية البدنية لقد عملت بجهد كبير في الإجازة الصيفية، لأن كرة القدم هي الاستعداد وتناول الطعام ونيل فترة من الراحة، ويسرني التواجد هنا وأتطلع للفوز بالكثير من الألقاب".

يذكر أن ريال مدريد قد توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع منافسه التقليدي برشلونة حتى نهاية البطولة.