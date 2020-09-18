نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير مرتضى يعلن رفضه لهذا المدرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، التعاقد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لقيادة التعاون السعودي.

وجاء أعتراض المشرف العام على عودة جروس بسبب خلافات شخصية بينهما، قبل رحيله عن الفريق في الموسم الماضي، وأبلغ أمير مرتضى منصور، رئيس النادي اعتراضه على عودة جروس بسبب أسلوب إدارته للفريق.

وأعلن مرتضى منصور عن 4 مرشحين لخلافة باتريس كارتيرون، هم: الثنائي البرتغالي جيسوالدو فيريرا وجيمي باتشيكو، والسويسري كريستيان جروس والأرجنتيني كالديرون، مير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك على فكرة التعاقد مع كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق.

وفسخ الفرنسي باتريس كاتيرون عقده مع الأبيض وتولي تدريب فريق التعاون السعودي منذ ثلاث أيام ليعن مجلس القلعة البيضاء اسناد المهمة لطارق يحيى بشكل مؤقت.