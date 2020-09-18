نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يُعلن تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة شالكه في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن التشكيل الرسمي الذي سيدخل مباراته أمام شالكة في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين بعد قليل على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني.

ونجح فريق بايرن ميونخ في التتويج بجميع البطولات التي شارك بها في الموسم الماضي "دوري أبطال أوروبا - الدوري الألماني - كأس ألمانيا".

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد - بواتينج - سولي - هيرنانديز.

خط الوسط: جوريتزكا - كيميتش - ليروى ساني - جنابري.

خط الهجوم: توماس مولر - ليفاندوفسكي.