نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - المحكمة الرياضية تؤيد تتويج الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا 2019 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت اليوم الجمعة، المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قرارها النهائي بشأن مباراة الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي في نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2018 – 2019.

ووفقًا لموقع "le360 sport" المغربي قررت المحكمة الرياضية بشكل رسمي رفض الدعوي التي رفعها الوداد المغربي للمحكمة للطعن في تتويج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2019، وإعلان الفريق التونسي بطلًا للنسخة الماضية من البطولة الإفريقية.

وذكر الموقع المغربي أن "كاس" عقدت اليوم الجمعة، جلسة للترافع حول أحداث النهائي الإفريقي 2019، للنظر في الطعن الذي تقدمت به إدارة فريق الوداد، ضد القرارات التي أصدرتها اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي كانت قضت بتتويج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا الخاص بالموسم الماضي، مع تغريم الوداد ماليا.

وأعلنت "كاس" رسميًا تأييد قرار الكاف، بعد مرور أكثر من عام على التقاضي، بمنح فريق الترجي لقب دوري أبطال إفريقيا لسنة 2019، مع تحميل فريق الوداد جميع المصاريف، بأداء 1000 فرنك سويسري للمحكمة و3000 فرنك سويسري للترجي ومثلها للكاف.