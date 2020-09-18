نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الظهور الأول لكارتيرون مع التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة التعاون السعودي ضد بیرسبولیس الإيراني، والتي تجمع الفريقين حاليًا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، الظهور الأول للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والحالي للتعاون.

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