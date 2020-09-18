جنابري يتقدم لـ بايرن ميونخ على شالكة في افتتاح الدوري الألماني

تقدم سيرجي جنابري لفريقه بايرن ميونخ بهدف أول في شباك نظيره شالكة، في افتتاح بطولة الدوري الألماني لكرة القدم. هدف جنابري جاء في الدقيقة الرابعة بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ليسجل أول أهداف الدوري الألماني. يذكر أن نادي بايرن ميونخ قد توج ببطولة الدوري الألماني الموسم المنقضي وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا. وانطلقت المباراة في الثامنة والنصف من مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا.

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