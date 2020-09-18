الزمالك وأسوان .. نصف ساعة من التعادل السلبي وجنش ينقذ الملكي من هدف محقق

سيطر التعادل السلبي على أحداث النصف الساعة الأولى في مواجهة أسوان والزمالك على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة هجومية وأضاع لاعبو أسوان فرصة تقدم مبكر بعد ضربة ثابتة ترسل داخل منطقة جزاء الزمالك وتسديدة من احد لاعبي أسوان لكن جنش يتصدى للكرة بثبات لينقذ مرماه من تلقي هدف مبكر في الدقيقة الأولى .

ومرت الدقائق الـ10 الأولى بدون محاولات خطيرة لأي من الفريقين بعد أن ظهر الزمالك وأسوان بحذر شديد تجنبًا لاستقبال هدف مبكر يقلب موازين اللقاء في بدايته.

وشهدت الدقيقة 13 أول هجمة للزمالك بعد تسديدة قوية أمام عاشور تصدى لها مسعد عوض حارس أسوان علي مرتين .

ونظم لاعبو أسوان هجمة مرتدة في الدقيقة 14 كادت ان تشكل خطورة على مرمى جنش لكن دفاع الزمالك يتصدى لتسديدة ضعيفة من لاعب أسوان .

وشهدت الدقيقة 20 أول تبديلات اللقاء من نصيب فريق أسوان بدخول احمد عامر بدلا من محمد اسماعيل المصاب .

واعتمد لاعبو أسوان على الدفاع المنظم مع اللعب على الكرات الطويلة خلف دفاعات الزمالك من أجل الوصول إلى مرمى جنش .

وشهدت الدقيقة 29 هجمة أخرى لفريق أسوان بعدما استغل كريم الطيب تمريرة خاطئة من محمود علاء ويسددها يتصدى لها جنش بسهولة لتضيع فرصة كادت ان تكون فرصة هدف لأسوان

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة ، بينما يأتي أسوان في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.