فى أول مباراة له بـ الممتاز .. رضا عبد العال يعلن قائمة طنطا ضد نادي مصر

أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن قائمة الفريق؛ لمواجهة نادي مصر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك في أول مشاركة له.
وشهدت القائمة عودة حامد حمدان، ومحمد اشرف، وجاءت قائمة طنطا ضد نادي مصر كالآتي-
محمد فتحي، محمد اشرف، محمد العشري، محمود مسعود، مصطفي امين، سليمان عبدربه، محمد حسام، عبدالرحمن الدح، احمد فهمي، وليد عادل، ايهاب سمير، احمد الألفي، محمد ماجد اونش، اسلام فؤاد، احمد سالم صافي، محمود منصور، حسين فيصل، احمد سعيد اوكا، محمد ناجي جدو، حامد حمدان.
يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا غدا السبت في تمام الخامسة والنصف مساء.
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