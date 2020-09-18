نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيال يدعو أندية ومراكز الشباب السويس للمشاركه في الدورة الدوليه للميني فوتبول في المقال التالي
وقد صرح المحاسب محمد يوسف نخله امين صندوق منطقة السويس للميني فوتبول أن تسديد الدوره الدوليه والفرق المشاركه بدوري المناطق يسدد علي حساب الاتحاد المصري للميني فوتبول من خلال منطقة السويس.
مضيفا انها فرصة ذهبيه لأندية السويس ومراكز الشباب للعب مباشرة بالدوري الممتاز الذي يبدأ يوم 22نوفمبر القادم من خلال تصفيات دوري المناطق الذي يستمر بدايه من 20اكتوبر ويستمر لمدة شهر بملاعب السويس من دور واحد بخروج المغلوب هذا الموسم استثنائي بعيدا عن اللائحه الداخليه للعبة الميني فوتبول والمنتشرة في 124دولة حول العالم ومن المنتظر بطل الدوري الممتاز سيشارك في البطوله العربيه المقامه بتونس .
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