للتجول بـ نادي الزمالك| مرتضى منصور يخصص سيارات للأعضاء كبار السن

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور علي توفير سيارات صغيره بالنادي؛ من اجل تجول أعضاء الجمعيه العموميه من "كبار السن"، داخل مقر القلعه البيضاء، وتوفير سبل الدعم والراحة لهم. فيما وجه اعضاء الجمعيه العموميه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك علي توفير هذه السيارات الصغيرة لذويهم؛ للتجول داخل النادي. وأجرى المهندس هاني زاده، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أول تجربه بالسيارات الجديدة الخاصة بأعضاء الجمعيه العموميه من كبار السن . وشدد "زاده" علي سائقي السيارات بضرورة توفير كل سبل الدعم للاعضاء كبار السن، وتوخي الحذر أثناء انتقالهم بها. ووجه الشكر للمستشار مرتضي منصور علي دعمه الكامل للنادي والانشاءات الجديده والطفرة العالمية التي يشهدها مقر النادي حاليا.

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