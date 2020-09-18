رسميا .. الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة 42 في تاريخه

توج الأهلي بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، موسم (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، اليوم الجمعة.
وجاء تتويج الأهلي، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (1-0)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.
ويتصدر المارد الأحمر ترتيب المسابقة، برصيد 72 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني، برصيد 55 نقطة، علما بأن الأخير سيُخصم منه 3 نقاط، عقب نهاية الموسم، ليصبح الفارق 20 نقطة.
ويتبقى للزمالك 6 مباريات وهو ما يعني تبخر آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري وتتويج الأهلي باللقب للمرة 42 في تاريخه.
وحصل الأهلي على البطولة المحلية للموسم الخامس على التوالي وهو الأكثر تتويجًا بالدوري المصري.
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