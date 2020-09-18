الدرع 42.. تعرف على ترتيب الأهلي بين الأندية الأكثر تتويجًا للدوري في بلدانهم

تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.
الأهلي لم يخسر سوى في مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة الداهية السويسرية رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.
النادي الأهلي حقق درع الدوري للمرة 42 في تاريخه وهو أكثر الأندية المصرية تتويجًا باللقب في مصر، ولكن ماذا عن ترتيبه بين الفرق المتوجة بأكثر عدد من بطولات الدوري في العالم؟
في هذا التقرير نستعرض أكثر الفرق المتوجة ببطولات الدوري في بلادها.
المركز الأول: رينجرز الاسكتلندي بـ 54 بطولة للدوري في بلاده
المركز الثاني:بينارول الأوروجواياني بـ 52 بطولة للدوري في بلاده
المركز الثالث: سيلتيك الاسكتلندي بـ 51 بطولة للدوري في بلاده
المركز الرابع: ناسيونال الأوروجواياني بـ 47 بطولة للدوري في بلاده
المركز الخامس: أولمبياكوس اليوناني بـ 45 بطولة للدوري في بلاده
المركز السادس: الأهلي المصري بـ 42 بطولة للدوري في بلاده
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