صالح سليم وحمدي الأبرز والخطيب يسير على الدرب.. تاريخ رؤساء النادي الأهلي مع بطولة الدوري

توج النادي الأهلي رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة

وفى ضوء هذا التتويج يستعرض موقع دوت الخليج تاريخ رؤساء النادي الأهلي في الفوز بطولة الدوري الذي يحتكرها النادي الأهلي بالتتويج للمرة الـ42 فى تاريخه منذ إنشاء البطولة عام 1948 .

1- أحمد عبود باشا الرئيس الثامن في تاريخ النادي الأهلي والذي تولى المنصب من 19 فبراير 1947 إلى 19 ديسمبر 1961 وبدأت بطولة الدوري العام فى موسم 1948-1949 وفي عهده حصل فريق الكرة على 10 بطولات متتالية للدوري العام من 1948-1949 وحتى 1958 -1959.

2- صلاح الدين الدسوقي الششتاوي الرئيس التاسع للنادي الأهلي و تولى الرئاسة من 3 ديسمبر 1962 ، إلى 15 ديسمبر 1965 ولم يحصل النادي الأهلي على بطولة الدوري فى تاريخه.

3- الفريق عبد المحسن كامل الذي يعد الرئيس العاشر للنادي الأهلي وتولى الرئاسة على فترتين الأولى كانت من 15ديسمبر 1965 إلى 13 يوليو 1967 ولم يفوز فريق الكرة فى هذه الفترة بلقب الدوري مطلقا، بينما كانت الفترة الثانية للفريق مرتجي من (8 نوفمبر 1972 إلى 12 ديسمبر 1980 وفاز فريق الكرة فى عهد الفريق مرتجي بـ 5 بطولات دوري من موسم 1974–75 إلى 1979–80 .

4- ويعد إبراهيم الوكيل رئيس النادي الأهلي الحادي عشر وتولى المنصب فىى فترة صعبة كانت بعد نكسة 67 منذ 18 يوليو 1967 إلى 8 يوليو 1971 و لم يتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري فى فترة رئاسته مطلقا.

5- يعد صالح سليم الرئيس الأبرز في تاريخ النادي الأهلي فتولى رئاسته مرتين الولاية الأولى كانت 12 ديسمبر 1980 إلى 16 ديسمبر 1988 والثانية الفترة من 6 فبراير 1992 إلى 6 مايو 2002، وتوج فريق الكرة ببطولة الدوري 11 مرة وهو الرقم القياسي الذي لم يقترب منه أحد منذ عام 1998.

6- محمد عبد صالح الوحش يعد الرئيس الرباع عشر فى تاريخ النادي الأهلي وتوج فريق الكرة بطولة واحدة للدوري فى ولايته اللتى كانت منذ 16 ديسمبر 1988 إلى 6 فبراير 1992.

7- حسن حمدي الرئيس السادس عشر فى تاريخ النادي الأهلي تولى منصبه عقب وفاة صالح سليم فى يوم 20 سبتمبر 2002 إلى 29 مارس 2014 وحصل فريق الكرة على بطولة الدوري 7 مرات فى عهده على التوالي منذ 2004-2005 إلى 2010-2011 وفى عهده لم يخسر النادي الأهلي لقب الدوري مطلقا.

8- يعد محمود طاهر الرئيس السابع عشر فى تاريخ النادي الأهلي وتولى منصبه فى الفترة من 29 مارس 2014 إلى 30 نوفمبر 2017وتوج فريق الكرة بثلاث بطولات للدوري المصري فقط وخسر النادي الأهلي بطولة الدوري لأول مرة منذ موسم 2004-2005 فى عهده وذلك فى موسم 2014 -2015 عندما توج باللقب نادي الزمالك وحل الأهلي وصيفا.

7- ويعد محمود الخطيب"بيبو" الرئيس الحالي، والثامن عشر فى تاريخ النادي الأهلي وتولى منصبه يوم 1 ديسمبر 2017 وتوج فريق الكرة بثلاث بطولات للدوري على التوالي مواسم 2017-2018 و 2018-2019 و 2019-2020.