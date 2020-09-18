نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلبية التحاليل الطبية للاعبي الألومنيوم قبل مواجهة طهطا في المقال التالي
واسفرت التحاليل عن سلبية جميع التحاليل للاعبين وجهازهم الفني، ليعلن الجهاز الفني للفريق جهازية جميع اللاعبين قبل مباراته أمام طهطا.
وكان فريق الالومنيوم اجري تدريبه اليوم بالملعب الرئيسي للنادي، في حضور مجلس إدارة الفريق، برئاسة المهندس محمود سالم، لمؤازرة الفريق قبل مباراته المقبلة امام طهطا.
و يختتم فريق الألومنيوم تدريباته غدا السبت، بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، استعدادا لمواجهة فريق نادي طهطا، التي يستضيفها ملعب الاول يوم الأحد المقبل.
يذكر ان فريق الالومنيوم يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.
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