أرقام القياسية تُزين مشوار الأهلي في رحلة التتويج بالدرع الـ42  

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في التتويج ببطولة الدوري العام للموسم الخامس على التوالي ؛ ليواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعزيز أرقامه القياسية في بطولته المفضلة على النحو التالي:



البداية مع الرقم القياسي الأبرز الذي نجح الأهلي في تحقيقه، وهو الفوز بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه من أصل 61 نسخة للبطولة، مبتعدًا بفارق 30 لقبًا عن أقرب ملاحقيه، مؤكدا استحواذه شبه الكامل على بطولة الدوري، بعدما بلغت نسبة تتويجه باللقب 68%، تاركًا 19 لقبًا لأقرب ملاحقيه.

ونجح الفريق في الوصول إلى 72نقطة مع نهاية الجولة الـ27 من بطولة الدوري، وهو رقم لا يستطيع أي من منافسيه الوصول اليه حتى نهاية مشوار المسابقة، وهو ما يمنح اللقب للأهلي عن جدارة واستحقاق.



الأهلي ينافس الأهلي

ويحتاج الأهلي خلال المباريات السبعة المتبقية من البطولة، إلى 16نقطة فقط لمنافسة نفسه ومعادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في بطولة الدوري، وهو 88 نقطة والمسجل باسم الأهلي أيضا موسم 2017- 2018، وهناك فرصة كبيرة أمام الأهلي لتحطيم رقمه القياسي السابق وتسجيل رقم جديد هذا الموسم .

ويعد الموسم الحالي هو ثاني المواسم التي ينجح فيها الأهلي في حسم لقب بطولة الدوري قبل نهايتها بسبعة أسابيع، وكانت المناسبة الأولى في موسم 2004-2005 تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، ويومها حسم الفريق لقب البطولة قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم في تحقيق 16 فوزًا متتاليًا، محققا ثاني أفضل سلسلة فوز في تاريخ مسابقة الدوري الممتاز، ليعادل الرقم الذي حققه في موسم 2017-2018، فيما تعود أفضل سلسلة فوز متتالٍ «17 فوزًا» والمسجلة باسم الأهلي إلى موسم 2004-2005.