أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن اللجنة الثلاثية المكلفة باختيار مدير فني أجنبي جديد للفريق الأول لكرة القدم،ـ ستجتمع مع رئيس النادي، غدا السبت؛ للاستقرار على المدرب، والإعلان سيكون خلال ٤٨ ساعة.
وكشف عضو المجلس فى تصريحات للإعلامي خالد الغندور في الاستوديو التحليلي بقناة الزمالك، عدم دخول ناديه في أي مفاوضات مع المدرب المغربي حسين عموته، موضحا أنه ليس ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق الأبيض والتي تتضمن الرباعي فيريرا وجروس وجابريل كالديرون وباتشيكو كما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.
ووجه إسماعيل يوسف، نقدا، للفرنسي كارتيرون، أنه أخطأ في توقيت رحيله؛ خاصة وأنه لم يخطرنا به إلا بعدما أنهى كل شيء، وتعاقد مع التعاون السعودي وفوجئنا بقراره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يعلن أسماء المرشحين لخلافة كارتيرون.. ويؤكد: المغربي «عموتة» خارج الحسابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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