بعد تتويج الأهلي.. 6 لاعبين يحققون أول بطولة رسمية مع المارد الأحمر أبرزهم كهربا

توج النادي الأهلي رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين حالفهم الحظ لتحقيق أول بطولة مع النادي الأهلي كالتالي: " محمود عبد المنعم "كهربا"، محمد مجدي قفشة، جونيور اجايي ،وجيرالدو ، واليو بادجي، حسين الشحات".

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق لقب الدوري المصري للمرة الـ 42 في تاريخه والخامسة على التوالي كعادته التي إعتاد عليه جماهير القلعة الحمراء.