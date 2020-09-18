حسام عاشور يتخطى عدد ألقاب الزمالك في الفوز بالدوري العام

في ظاهرة غريبة على كرة القدم توج حسام عاشور كابتن النادي الأهلي بعدد ألقاب دوري مصري ممتاز أكثر من التي توج بها الزمالك طوال تاريخه.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًّا ببطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه، وذلك قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، برصيد 72 نقطة وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه. يأتي ذلك عقب الخسارة التي تعرض لها صاحب المركز الثاني مساء اليوم أمام أسوان، في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من المسابقة، ليتجمد رصيده عند 55 نقطة، وفي حال تحقيق الوصيف الفوز في كل المباريات المتبقية يصل إلى النقطة 73، وبخصم 3 نقاط عقوبة انسحابه في مباراة الأهلي بالدور الأول يتوقف رصيده عند 70 نقطة فقط.

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