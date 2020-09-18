مبروك لأعظم جمهور في الكون.. وليد سليمان يهنئ جماهير الأهلي ببطولة الدوري

هنأ وليد سليمان، لاعب الأهلي، جمهور النادي؛ بعد تتويجه المارد الأحمر رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف، فى الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز. ونشر وليد سليمان مقطع فيديو، عبر حسابه علي "انستجرام"، وعلق عليه "‏‏مبروك لأعظم جمهور في الكون".



تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة الداهية السويسرية رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

وسيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.



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