الأهلي يعزز صدارته لـ ترتيب أكثر الأندية المتوجة بالبطولات في القرن 21

توج النادي الأهلي بشكل رسمي ببطولة الدوري العام للمرة 42، وذلك بعد خسارة مُلاحقه، نادي الزمالك، بهدف نظيف، أمام نظيره نادي أسوان، في الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري.
نادي الأهلي رفع عدد بطولاته في مسابقة الدوري لللقب 42، كما رفع عدد ألقابه من البطولات في القرن الحادي والعشرين للقب 42 أيضًا، معززًا صدارته لترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات هذا القرن.
وجاء ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن الحادي والعشرين كالآتي
1- الأهلي : 42 لقبا
2- بايرن ميونح: 40 لقبا
3- بينكولن ريد 40 لقبا
4: برشلونة: 34 لقبا
5- بورتو: 33 لقبا
6- شاختار: 33 لقبا
7- سيلتك: 33 لقبا
8- دينامو زغرب: 33 لقبا
9- شيريف تيراسبول: 33 لقبا
10- أوكلاند سيتي: 33 لقبا
11- ريال مدريد: 30 لقبا
12- باريس سان جيرمان: 29 لقبا
13- بيونيك يريفان: 26 لقبا
14- دينامو كييف: 25 لقبا
15- أولمبياكوس: 25 لقبا
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