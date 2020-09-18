في أول رد فعل على الهزيمة| طارق يحيى: الحكام ظلمونا

اكد طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك انه لم يتمكن من قيادة تدريبات الفريق سوى لمدة 24 فقط قبل مباراة أسوان التي خسرها الفريق بهدف دون رد في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري .

وشدد على أن الفريق الأبيض يعاني من غيابات عديدة في صفوف الفريق لاسباب مختلفة.

وأضاف في تصريحات عقب المباراة: تعرضا لظلم تحكيمي والهدف الذي دخل مرمى الزمالك من خطأ واطالب الجميع برؤيته.

وشدد على أنه ليس أمامه سوى العمل نفسيا مع اللاعبين وتجهيزهم لمواجهة طنطا المقبلة.