مدرب أسوان: مصر كلها حفظت طريقة لعب الزمالك

كشف أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، عن سعادته بالفوز على الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، الليلة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري، موضحا أن الفوز مكسب تاريخي لفريقه في القاهرة .
وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" لعبنا على تحقيق الفوز في لقاء الزمالك، وكانت لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، وأٌهدي الفوز لكل جماهير اسوان" .
وأضاف أنه استعد للمباراة وقام بالتحضير لها بصورة جيدة ، مضيفا أن فرص أسوان كانت أخطر على مرمى الزمالك.
ونوه إلى أنه قام بدراسة فريق الزمالك بصورة جيدة، وأعلم كيف سيلعب أبناء ميت عقبة؛ إذا كان متأخرا، مشيرا إلى أن فريقه وصل لمرمى المنافس بأكثر من فرصة.
وقال كشري :" مصر كلها حفظت فريق الزمالك في فترة كارتيرون ، وعندما تولى طارق يحيي المسؤولية حرصت على تثبيت التشكيل واستغلال نقاط ضعف لاعبي الزمالك، ونجحنا في تحقيق الفوز باللقاء".
واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا: "أحلم باستمرار أسوان في الدوري الممتاز ،لأن الوضع ما زال خطرا حتى الآن، والموقف صعب ، و سنحارب على المباريات المقبلة "
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