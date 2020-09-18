أحمد الشيخ يشكر الزمالك بعد التتويج بالدوري

شكر أحمد الشيخ، جناح النادي الأهلي، نادي الزمالك، وذلك بعد خسارته أمام أسوان بهدف نظيف في الدوري. فاز النادي الأهلي بدرع الدوري للمرة 42، بعد خسارة ملاحقه نادي الزمالك بهدف نظيف أمام نادي أسوان. ونشر الشيخ منشورًا عبر حسابه على فيس بوك قال فيه:" جزاكم الله كل خير." وتوقف رصيد نادي الزمالك عند 52 نقطة بعد خسارته من أسوان، لتتأكد استحالة فوزه بلقب الدوري.

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